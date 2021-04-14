«Гемотест» приглашает барнаульцев на проверку антител после вакцинации от COVID-19

В отделениях Лаборатории «Гемотест» в Барнауле доступен анализ «После вакцинации от COVID-19» — он поможет проверить у себя наличие антител после прививки.

Анализ позволит определить уровень нейтрализующих антител к S-белку коронавируса, которому «Спутник V» учит противостоять наш организм. За качество результата в Лаборатории «Гемотест» отвечает тест-система и оборудование фирмы Roche (Швейцария).

Сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19» сразу после получения второй дозы вакцины смысла не имеет — чтобы выработать антитела, организму нужно время. По этой причине рекомендуется выждать минимум неделю перед исследованием.

Анализ не предназначен исключительно для тех, кто уже прошел вакцинацию — он поможет оценить иммунный ответ организма и тем, кто переболел COVID-19 и не делал прививку.

До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене — 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения — 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку — комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно.

До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — 1 день. Подробности — на странице исследования.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Информация о стоимости действительна на момент публикации.