Генетики объяснили, почему все больше людей умирает от рака

Ученые признали, что существуют разные причины развития рака, и для доисторического человека заболеть раком было скорее редкостью, чем нормой. А то, что число онкобольных в последнее время растет, эксперты связывают с современным образом жизни, пишет «Российская газета».

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний. Причем количество заболевших увеличивается с каждым годом, и, по прогнозам ученых, в течение следующих 40 лет число онкобольных будет расти.

Рак существует миллионы лет — таков ответ исследований, проведенных в последние годы. В частности, ученые из Манчестерского университета смогли доказать наличие злокачественной опухоли у мумии египтянина, жившего в эпоху Птолемеев (IV-I век до н.э.).

Следы опухоли ученые нашли у австралопитека (Australopithecus sediba), умершего в возрасте 12−13 лет около двух миллионов лет назад. А самый древний на сегодняшний день пример заболевания раком открыли южноафриканские исследователи: у гоминида, умершего 1,7−1,8 млн лет назад, обнаружены следы злокачественной опухоли на кости стопы.

Но Британские исследователи полагают, что в течение последних 300 лет рак является основной причиной смерти в промышленно развитых странах, причем уровень заболеваемости чрезвычайно возрос у детей. По мнению исследователей, загрязнение окружающей среды, неправильное питание и образ жизни — вот основные причины возникновения рака у современного человека.