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12 января
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Здоровье

Генпрокуратура обратила внимание на алтайское здравоохранение

Только после вмешательства Генеральной прокуратуры в Алтайском крае страдающему диабетом ребенку выдали положенные по закону расходные материалы к инсулиновой помпе.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Пресс-служба АКЗС

Житель Бийска обратился в ведомство после того, как его несовершеннолетнюю дочь не обеспечили инфузионными наборами к инсулиновой помпе.

Прокуратура обязала директора АКГУП «Аптека № 395», главного врача детской горбольницы Бийска, а также министра здравоохранения Алтайского края устранить нарушения закона.

Руководители приняли меры — аптека выдала устройство для инфузий, подходящее ребенку по функциональным свойствам, а врача-эндокринолога и специалиста льготного отпуска лекарств привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Региональный министр здравоохранения проинформировал прокуратуру о закупке назначенных ребенку заявителя устройств для инфузий MiniMed Quick-Set ММТ-399, их поставке в необходимом количестве в аптеку. Кроме того, ведомством сформирован их 90-дневный запас для всех больных детей, проведены закупочные процедуры на 2021 год, расходные материалы должны быть поставлены в январе 2021 году», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В правительстве края также провели на эту тему совещание с участием представителей регионального минздрава и главного внештатного детского эндокринолога.

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