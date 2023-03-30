Гинекологи рассказали, в каком возрасте рожают детей в Алтайском крае

«Из года в год мы фиксируем растущий уровень нарушений репродуктивной функции у женщин. Патологии гормонального и воспалительного характера встречаются у каждой третьей», — рассказала на краевой научно-практической конференции акушеров-гинекологов заведующая женской консультацией Рубцовской городской больницы № 3 Марина Побегайло.

«Нам важно детально понимать, как вести такие случаи, какие углубленные обследования назначать уже на амбулаторном этапе», — подчеркнула врач.

Главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова рассказала, что в 2022 году профильные специалисты региона осмотрели свыше 201 тыс. женщин. В крае планируют повсеместно внедрить профилактические осмотры как обязательного компонента первичной медико-санитарной службы.

Средний возраст беременных женщин в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 29 лет. Врачи признают, что к этому возрасту накапливается серьезный багаж заболеваний репродуктивной системы и соматических патологий.

Среди последних лидируют урологические, кардиологические, онкологические. Внимание врачей направлено на раннее выявление инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.

На сегодняшний день в Алтайском крае под наблюдением врачей находится около 8500 беременных женщин. 211 из них вынашивают беременность на фоне ВИЧ-инфекции: 94 живут в Барнауле, 117 в районах края. Такие цифры привел главный специалист региона по инфекционным болезням Валерий Шевченко.