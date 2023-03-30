30 марта
﻿
Здоровье

Гинекологи рассказали, в каком возрасте рожают детей в Алтайском крае

«Из года в год мы фиксируем растущий уровень нарушений репродуктивной функции у женщин. Патологии гормонального и воспалительного характера встречаются у каждой третьей», — рассказала на краевой научно-практической конференции акушеров-гинекологов заведующая женской консультацией Рубцовской городской больницы № 3 Марина Побегайло.

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

«Нам важно детально понимать, как вести такие случаи, какие углубленные обследования назначать уже на амбулаторном этапе», — подчеркнула врач.

Главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова рассказала, что в 2022 году профильные специалисты региона осмотрели свыше 201 тыс. женщин. В крае планируют повсеместно внедрить профилактические осмотры как обязательного компонента первичной медико-санитарной службы.

Средний возраст беременных женщин в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 29 лет. Врачи признают, что к этому возрасту накапливается серьезный багаж заболеваний репродуктивной системы и соматических патологий.

Среди последних лидируют урологические, кардиологические, онкологические. Внимание врачей направлено на раннее выявление инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.

На сегодняшний день в Алтайском крае под наблюдением врачей находится около 8500 беременных женщин. 211 из них вынашивают беременность на фоне ВИЧ-инфекции: 94 живут в Барнауле, 117 в районах края. Такие цифры привел главный специалист региона по инфекционным болезням Валерий Шевченко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость