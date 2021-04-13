Гипноз ассоциируется у большинства с маятником, который качается перед глазами и заставляет подчиниться специалисту. Но это всего лишь страшилка. Настоящая гипнотерапия может помочь избавиться от тяжелых недугов. Altapress.ru выяснил, сколько стоит войти в транс и выйти обратно.

Последний шанс

Термин «гипноз» происходит от греческого слова hypnos — «сон». Действительно, гипноз и сон похожи. Первый считается видоизмененной формой второго. Транс, в котором находится человек под воздействием, — это особое состояние сознания, во время которого снижается концентрация внимания, самоконтроль, критическое восприятие.

Барнаульский гипнолог Владимир Петунин утверждает: первые сеансы проходят еще в детстве. В роли специалиста выступает мама, которая укачивает и гладит ребенка. Малыш в ответ на это успокаивается и засыпает, обретая чувство безопасности.

Еще один яркий пример — поездка на поезде. Размеренное движение транспорта и убаюкивающие «чучух-чучух» отправляет пассажира в легкое состояние транса. И вот он уже путешествует не только в другой населенный пункт, но и в глубины себя.

Поезд метро. pixabay.com.

Если человек идет на гипноз осознанно, то во время лечения между гипнотерапевтом и пациентом возникает особое взаимодействие — раппорт. Сеанс можно прервать в любой момент, если клиенту некомфортно.

В гипнокомнату Петунина, из-за кушетки и ширмы больше напоминающую массажный кабинет, стучатся разные люди. Но все говорят одну и ту же удручающую фразу: «Ничего не помогает. Ни таблетки, ни врачи, ни психологи».

Справка Гипноз делится на сценический и лечебный. Сценический развлекает публику в театре или клубе. Лечебный применяется в качестве психотерапевтического метода помощи. Использовать его могут только психотерапевты или психиатры.

Гипнолог вводит в транс корреспондента altapress.ru Анну Кабанову. Анна Зайкова.

Разные проблемы — один гипноз

Часто проблемы гипнотиков (так называют людей, которых погружают в измененное состояние) связаны с тревогой и психологическими травмами. Но сидят они так глубоко, что достать можно, только работая с подсознанием.

В топе беспокойств, справиться с которыми помогает погружение в транс, панические атаки, страхи и фобии. Также метод эффективен в случае психосоматических заболеваний.

Владимир Петунин,

психотерапевт , гипнолог:

У меня была пациентка — девочка-девятиклассница, которую ни разу в жизни не вызывали к доске, потому что она заикалась так сильно, что не могла четко говорить. Родители не понимали, в чем причина. Логопеды и психологи не помогали. Оказалось, что в глубоком детстве ее сильно напугала собака. Так и появилась проблема. Благодаря внушениям, психотерапевтической и логопедической работе речь нормализовалась.

Факт В Больнице «Университэр де Льеж» в Бельгии с 1992 года сделали 12 тыс. операций с использованием гипноза вместо полной анестезии. При этом он не заменяет наркоз полностью. Пациенту вводят обезболивающее и лекарство от тошноты внутривенно. В сочетании с гипнозом это позволяет ему оставаться в сознании во время хирургического вмешательства и при этом не чувствовать боли.

Гипнолог вводит в транс корреспондента altapress.ru Анну Кабанову. Анна Зайкова.

Иногда гипнотерапия может избавить и от такой распространенной проблемы, как бессонница на фоне стресса.

Владимир Петунин,

психотерапевт , гипнолог:

Был и такой случай. Женщина нормально не спала около двух лет после того, как ее братья умерли от онкологии. Она тоже боялась заболеть. Таблетки ей почти не помогали. Мы начали терапию с обучения саморелаксации. Потом гипноз. Результаты появились не сразу. Но спустя какое-то время она начала немного спать днем, потом режим нормализовался до полноценного ночного сна.

Эксперт признается: большинство людей боятся гипноза, потому что не понимают, что их ждет. Или наоборот — некоторые верят, что один сеанс настолько чудодейственный, что исцелит от всего. Но и то, и другое — неправда. Есть и другие мифы. Например, про левитацию во время транссеанса или амнезию после. Такого не бывает.

Гипнотерапия начинается с подробной беседы со специалистом. Затем следует период обучения самогипнозу — он нужен, чтобы входить в состояние релаксации. Некоторые осваивают самогипноз быстро, за несколько дней. А кому-то нужно около месяца. Время освоения зависит от состояния психики, наличия и уровня стресса.

Гипнолог вводит в транс корреспондента altapress.ru Анну Кабанову. Анна Зайкова.

После того как пациент превращается в гуру саморасслабления, за дело принимается гипнолог и наконец вводит человека в состояние транса. Тут-то и начинается самое важное.

Мастер внушает клиенту необходимые установки с помощью специальных текстов. Иногда они пишутся индивидуально под человека, но многие из них уже созданы. Если обобщить суть гипнотической речи, человеку помогают поверить в себя и усвоить идеи, которые делают его сильнее.

Спикер уверен: в состояние транса можно ввести каждого. Вопрос только в том, насколько глубоким будет этот транс. Только 15−20% людей одарены максимальным уровнем внушаемости. Однако, подчеркивает собеседник, это не значит, что пациенту можно быстро помочь.

Гипнолог вводит в транс корреспондента altapress.ru Анну Кабанову. Анна Зайкова.

Количество и периодичность гипнопроцедур зависит от конкретного случая. Бывают и такие, когда от проблемы удается освободиться за одно посещение, но это все же редкость. Первая встреча — консультативная, стоит 1 тыс. рублей. Следующие — по договоренности. Каждый сеанс длится не более часа.

Этапы гипноза: Присоединение. Специалист начинает дублировать то, что происходит с человеком (позу, жесты), чтобы у него в сознании возникало согласие. Транс. Текст гипнотерапевта зависит от запроса и ценностей конкретного пациента. Может включать воспоминания, визуальные образы. Постгипнотические внушения. Также зависят от запроса.

Личный опыт

Несмотря на то что гипноз в Барнауле — не самый популярный метод лечения, на отсутствие клиентов Владимир Петунин не жалуется. Также как его бывшие пациенты на свои проблемы.

Вадим,

бывший пациент гипнолога:

В течение двух лет у меня были панические атаки. Они могли происходить по несколько раз в неделю. Это очень изматывало. Год я работал с психотерапевтом, но результата не было. Тогда прочитал, что есть метод лечения гипнозом, и решил обратиться. Сначала мы побеседовали, специалист подготовил для меня программу. Потом начались сеансы. Поначалу было страшно, непонятно, что происходит. Но после третьего раза самочувствие улучшилось. Я ощущал расслабление, тепло в конечностях. Состояние транса похоже на дремоту, сквозь которую слышны установки о том, что меня беспокоило. Я приходил на встречи с промежутком в 1,5−2 недели. В итоге проблема исчезла. Всего было около 10 сеансов. За один я платил 2,5 тыс. рублей.

Гипнолог вводит в транс корреспондента altapress.ru Анну Кабанову. Анна Зайкова.

С паническими атаками решил бороться гипнозом не только Вадим.

Оксана,

бывшая пациентка гипнолога:

Я прошла множество врачей, но никто не мог помочь. Препараты также не давали эффекта. И я пошла на гипноз. Страха и скептицизма не было, так как это был последний специалист, к которому я могла пойти. За два месяца мы провели пять встреч. Они проходили комфортно, но не расслабленно, потому что периодически нужно было напрягать мышцы. В целом входить в транс легко, если научиться владеть своим телом. Каждый сеанс обходился примерно в 3,5 тыс. рублей.

Гипнолог вводит в транс корреспондента altapress.ru Анну Кабанову. Анна Зайкова.

По мнению эксперта, панические атаки — одна из самых часто встречающихся проблем у современных людей. Но не единственная. Стресс, вероятно, вырывает у паники первое место на пьедестале причин дискомфорта.

Ксения,

бывшая пациентка гипнолога: