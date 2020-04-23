Гипотезу о том, что курильщики меньше подвержены коронавирусу, проверяют во Франции

Гипотезу о том, что курильщики якобы меньше подвержены коронавирусу, будут проверять во Франции. Однако по словам главы Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломон, это не повод вернуться к сигаретам тем, кто бросил курить или не курил никогда, передает РИА Новости .

Ранее ученые из Франции пришли к выводу, что курильщики оказываются менее затронуты COVID-19, чем те, кто не потребляет никотин. В исследовании принимали участие 350 госпитализированных и 130 амбулаторных больных, у которых выявили коронавирус.

Специалисты выяснили, что число курильщиков среди этой выборки было меньшим, чем в целом по популяции того же возраста или пола. В целях подтверждения этой теории могут пройти клинические исследования с применением никотиносодержащих препаратов.

Говоря об этом, Жером Саломон подчеркнул: «Существует гипотеза о защитном эффекте никотина. Эта гипотеза родилась после наблюдений, показавших меньшее число курильщиков среди заболевших COVID-19. Нужно быть очень внимательными с этим исследованием: это просто наблюдение о том, курят или нет госпитализированные с коронавирусом».

При этом он назвал данную гипотезу «весьма интересной», указав на то, что согласно мнению некоторых ученых, никотин вступает в конкуренцию с коронавирусом за то, чтобы остаться на рецепторах, что замедляет прикрепление вируса.

«Очевидно, что мы совершенно не можем рекомендовать употребление никотина и решительно не советуем людям возвращаться к курению. Хочу напомнить, что курение — первый убийца во Франции, от него умирают 15 тысяч человек в год… Те, кто бросают курить, должны не курить и дальше. Те, кто стали бывшими курильщиками, не должны закурить снова», — добавил глава Генеральной дирекции здравоохранения.

Между тем число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции составляет 119,1 тысячи человек. От вируса уже скончались более 21,3 тысячи человек.