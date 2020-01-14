Гипс и праздники едва не превратили в инвалида попавшего в больницу омича

В паблике « ЧП Омск » жительница города Ольга Березина рассказала о том, что ее свекор чуть не потерял конечность в больнице, куда попал с «несерьезной травмой».

Женщина рассказала, что ее родственник 3 января получил травму ноги, когда чистил снег на крыше дома.

«Его доставили в больницу, где провели рентген и наложили гипс. Было решено оставить его в отделении травматологии на 10 дней для проведения противотромбовой терапии. Ночью ему стало плохо, поднялась высокая температура, боль усилилась. Никто к нему не подходил в течение длительного времени», — рассказала Березина.

Утром она приехала в больницу и попыталась найти врача, чтобы узнать о состоянии больного и разобраться в ситуации.

«Нашла вроде бы дежурного врача, который сказал, что все хорошо и лечение идет своим ходом. Дни шли, а состояние только ухудшалось. 12 января свекор позвонил и сказал, что из-под гипса сочится кровь. Врачи сняли гипс. Оказалось, что нога загнила, кожа слезла, там просто кровавое месиво», — отметила автор поста.

Далее, по ее словам, медики решили применить антибактериальную терапию, которую начали только через сутки.

«13 января свекровь приехала в больницу, чтобы переговорить с заведующим отделения, который не удостоил ее своим вниманием, так как „был очень занят, и вообще, что вы тут хотите от нас — праздники“. Тогда она направилась к лечащему врачу и стала задавать вопросы, на что он, играющий в этот момент в телефоне, спросил „а кто такой Березин“. Лечащий врач, который 10 дней „лечил“ пациента, даже не знает кто это!» — возмущается омичка.

Медицина. Больница. unsplash.com

Сейчас, как она рассказала, ситуация такова: врачи не знают, что делать и как лечить, поскольку, как оказалось, в ноге не обычная «трещина в пятке», а оскольчатый перелом пяточной кости, и лечить его могут, когда заживет кожный покров, которого не осталось.

«И восстановление, по прогнозам все тех же врачей, в лучшем случае составит теперь не два месяца, а минимум полгода», — добавила Березина.

Она также рассказала, что уже обратилась в региональный минздрав с просьбой о переводе пациента в другую больницу, на что получила ответ — «повод отсутствует».

Женщина не понимает, почему ее свекор — участник боевых действий в Афганистане, многодетный отец и примерный налогоплательщик — не может рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь.