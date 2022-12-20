20 декабря
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Здоровье

Глава алтайского миндрава рассказал, как будут работать врачи на новогодних каникулах

Минздрав подписал приказ о работе медучреждений в каникулярные дни, согласно которому фактически для врачей праздников не будет, рассказал министр Дмитрий Попов.

Детская поликлиника в Шелаболихе.
Детская поликлиника в Шелаболихе.
Анна Зайкова.

Поскольку уровень забаолеваемости гриппом довольно высок, все выходные дни будет работать неотложная помощь, фильтр-боксы в поликлиниках и колл-центры.

31 декабря, а также 2, 4, 5 января с 8:00 до 15:00 работают поликлиники, участковые службы, лаборатории и рентген-кабинеты.

3 и 6 января все поликлиники будет работать в обычном режиме до 20:00, включая узких специалистов, а также специализированные учреждения — онкологический диспансер, кардиоцентр, диагностичекий центр и прочие.

ПЦР-лаборатории твсе дни без исключения будут принимать биоматериал на анализы по ковиду и гриппу. Приемные покои и травмпункты трудятся круглосуточно и без выходных.

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