Глава алтайского минздрава рассказал, как край вернется к плановой медпомощи

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о том, как и когда в регионе возобновят оказание плановой медицинской помощи.

По его словам, сегодня эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в различных территориях края выглядит по-разному. Исходя из этого, решение о возобновлении плановой медпомощи в регионе будет приниматься неединомоментно.

«Мы с этой недели по согласованию с управлением Роспотребнадзора будем определять те территории, которые начнут оказывать и амбулаторную, и стационарную плановую медицинскую помощь», — сказал региональный министр.

Также Попов уточнил, что возобновление плановой медпомощи в регионе произойдет в три этапа.

Первый этап предполагает оказание плановой медицинской помощи в минимальных объемах, второй этап предполагает расширение объемов оказания помощи и третий этап — возобновление плановой медицинской помощи в полной мере.

«Мы не стоим на месте, смотрим на эпидемиологическую ситуацию и принимаем пошаговые действия», — добавил глава регионального минздрава.

Напомним, что по данным на 15 июня, в Алтайском крае общее количество заболевших коронавирусом составляет 2 867 человек. Выздоровевших — 1643 человек.