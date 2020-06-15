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Здоровье

Глава алтайского минздрава рассказал, как край вернется к плановой медпомощи

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о том, как и когда в регионе возобновят оказание плановой медицинской помощи.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

По его словам, сегодня эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в различных территориях края выглядит по-разному. Исходя из этого, решение о возобновлении плановой медпомощи в регионе будет приниматься неединомоментно.

«Мы с этой недели по согласованию с управлением Роспотребнадзора будем определять те территории, которые начнут оказывать и амбулаторную, и стационарную плановую медицинскую помощь», — сказал региональный министр.

Также Попов уточнил, что возобновление плановой медпомощи в регионе произойдет в три этапа.

Первый этап предполагает оказание плановой медицинской помощи в минимальных объемах, второй этап предполагает расширение объемов оказания помощи и третий этап — возобновление плановой медицинской помощи в полной мере.

«Мы не стоим на месте, смотрим на эпидемиологическую ситуацию и принимаем пошаговые действия», — добавил глава регионального минздрава.

Напомним, что по данным на 15 июня, в Алтайском крае общее количество заболевших коронавирусом составляет 2 867 человек. Выздоровевших — 1643 человек.

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