Глава краевого минздрава пообщался с коллективами двух известных больниц накануне Дня медика

Накануне Дня медицинского работника министр здравоохранения края Дмитрий Попов пообщался с коллективом двух медучреждений, которые в последнее время не раз были в повестке дня многих СМИ. Если коротко о его визите — то роддом № 2 открывается, краевой клинический центр охраны материнства и детства ждет большая стройка. А теперь — подробности.

Строить сам бог велел

Задача поездки министра — открыто обсудить вопросы момента и поговорить о перспективах. В центре охраны материнства и детства начали как раз с перспектив.

Дмитрий Попов заверил: план построить на его территории новый хирургический корпус с отделениями детской хирурги и онкологии на 165 коек в силе. Разместить его на базе именно этого медучреждения «сам бог велел — здесь сосредоточены основные специалисты».

«Проект прошел госэкспертизу, получил одобрение, место определено, источник финансирования — в основном федеральный бюджет. Срок начала — 2022 год. Но не исключено, что начнем строить и раньше за счет краевого бюджета, если позволит экономика региона», — объяснил министр.

Пресс-служба Минздрава Алтайского края

Общая стоимость проекта — 3 млрд рублей, из них около половины — затраты на высокотехнологичное оборудование.

«При выборе оборудования нужен разумный подход без чрезмерности. У нас есть учреждения, которые покупают его для имиджа. А пользуются раз в год. Мы не настолько богаты и будем приобретать то, что безусловно востребовано и необходимо», — объяснил министр.

Самая лучшая больница

Сегодня в алтайских больницах уже стоит оборудование, о котором раньше медики только мечтали, а позволить себе не могли, сказал депутат Госдумы и известный врач Валерий Елыкомов. Но вопросы оснащенности оборудованием и техникой все же остаются — их доктора и задали министру.

«Можем ли мы сократить плечо и ускорить доставку детей в центры, расположенные в Бийске и Рубцовске?» — задал вопрос один из докторов, представляющих службу реаниматологов.

Пресс-служба Минздрава Алтайского края

«Абсолютно согласен: наша задача — создать опорные точки, которые максимально ускорят оказание реанимационной помощи на местах. Этим мы и занимаемся. Недавно распределили и закрепили за межрайонными центрами 17 реанимобилей. Остались вопросы их доукомплектования — с учетом специфики оказания помощи детям. Их тоже решаем», — заверил министр.

Затем Юрий Тен, зам главного врача по хирургии, перечислил «скромный» список оборудования, которого — и он в этом уверен — очень не хватает.

«Я понял, что мы самая лучшая детская больница. А раз самая лучшая, надо ее оснастить лучше всех. Надо бы чтобы ваше министерство помогало нам в первую очередь. О зарплате не говорю, заметьте», — сказал Тен, вызвав смех в зале.

«Но, я так понимаю, это подразумевалось?» — отреагировал министр на слова о зарплате.

О зарплате не говорим

О зарплате доктора центра, пришедшие на встречу с министром, в самом деле не говорили — возможно, понимали сложность момента. А вот тему взаимоотношений в обновленном коллективе центра подняли.

Напомним, центр сейчас проходит реорганизацию, задача которого — улучшить качество медицинской помощи детям. Одно из последних событий — в него пришли работать врачи и средний медперсонал из отделения горбольницы № 12.

Главврач центра Константин Смирнов назвал этот коллектив дружным и очень профессиональным. Он не стал скрывать: как при любом объединении не все здесь гладко.

«Но мы общаемся, вместе работаем, друг другу помогаем, и, думаю, в ближайшее время все вопросы, которые стоят на повестке дня, будут решены», — выразил надежду главврач.

Как на подводной лодке

Барнаульский роддом № 1, куда приехал Дмитрий Попов на следующий день, готовился к главному событию — возобновлению приема пациенток после ремонта и серьезной реструктуризации.

Ремонт здесь сделали совершенно особый — с учетом требования полностью исключить возможность заноса в основное отделение и распространения коронавирусной — да и любой другой — инфекции. Елена Новикова, и.о. главврача роддома, показывает, как этого удалось добиться.

Вот отдельный вход для медперсонала — и отдельный для поступающих беременных. Вот новый приемный покой для женщин, поступивших с отрицательным результатом на COVID-19.

Пресс-служба Минздрава Алтайского края

Если тест на COVID-19 у поступившей беременной отсутствует, она поступает в автономный «отсек» — ни с кем, кроме медиков, она не контактирует. Теперь у врачей есть возможность сделать анализы, и, удостоверившись, что инфекции нет, перевести пациентку в основное здание. Или — если результат положительный — переправить ее в горбольницу № 11.

«Женщина с положительным результатом не попадет в основное отделение и, значит, мы не допустим распространения инфекции», — рассказывает Елена Новикова.

Работа требует перестройки

Эти и многие другие меры безопасности, которые предусмотрены в обновленном роддоме № 1, — жесткое требование времени. Дмитрий Попов напомнил, что случаи заноса инфекции в больницы выявили уже через месяц после прихода коронавируса в Россию — сначала это было в Москве и Московской области.

Это был сигнал для всей системы оказания медпомощи. Ведь медицинский работник контактирует с пациентами и другими докторами и может стать источником опасности.

Пресс-служба Минздрава Алтайского края

«Работу каждой медицинской организации надо перестроить с учетом новых вызовов. Но пересмотреть подходы в принципах организации помощи — это, наверное, самое простое. Самое сложное — перестроить медперсонал, научить его работать иначе», — сказал министр.

Дмитрий Попов с сожалением напомнил, что в медицинском сообществе края есть свои горькие потери. А процесс распространения коронавирусной инфекции развивается.

Но сейчас все больше больниц региона соответствуют новым требованиям — к примеру, ЦРБ Немецкого национального района сегодня готова на уровне «ковидного» госпиталя. Роддом № 1, по оценкам министра, после ремонта тоже полностью готов принять вызов. И готов принимать беременных.

На вопрос, сможет ли минздрав края поддержать это медучреждение, которое понесло большие затраты, министр ответил положительно.

«И я готов подписать приказ о возобновлении работы родильного дома. Спасибо вам за большую работу и всех — с профессиональным днем медицинского работника», — сказал министр.