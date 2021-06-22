Глава Минздрава призвал студентов привиться от ковида

Студентам необходимо привиться от ковида перед началом учебного года до середины июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС .

Коронавирус. Он с нами надолго.

Министр объяснил такое ограничение по срокам тем, что иммунитет формируется в общей сложности 42 дня.

«Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — сказал он.

О прививках иностранцам

Иностранцев, которые находятся в России, будут вакцинировать препаратом от коронавируса «Спутник Лайт», пишет bfm.ru. Эту вакцину зарегистрировали в России 6 мая, она является первым уколом препарата «Спутник V». Эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.