Глава минздрава рассказал, когда в Алтайский край поступят противовирусные препараты

Ситуация с противовирусными препаратами и антибиотиками складывается в розничной сети в Алтайском крае продолжает оставаться сложной. Об этом рассказал министр здравоохранения региона на совещании с представителями Минздрава России.

Дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков вызван повышенным спросом у населения. Ажиотаж связан не только с подъемом сезонных ОРВИ, но и тем, что люди, опасаясь, что в аптеках закончатся необходимые медикаменты, запасаются ими впрок.

Производители оказались не готовы к повышенному спросу, как следствие — некоторых групп препаратов просто нет в наличии у дистрибьюторов.

Ситуацию усугубляют и проблемы с отгрузкой от поставщиков в связи с тем, что новый товар маркирован, а система периодически дает сбои.

Попов отметил, что с 23 октября маркировка носит рекомендательный характер и уже в ближайшую неделю в регион начнут поступать лекарственные препараты.