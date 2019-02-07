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Здоровье

Глава Минздрава рассказала, почему умирают мужчины трудоспособного возраста

Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести.ФМ», отвечая на вопрос, с чем связано большое количество смертей у мужчин трудоспособного возраста, сообщает «Интерфакс».

Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова, altapress.ru

«70% — это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась — изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная — циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь…» — сказала Скворцова.

Эта цифра — 750 на 100 тысяч — в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тысяч).

Глава Минздрава добавила, что «вносит ряд и курение, целый ряд неинфекционных заболеваний напрямую связан с курением».

Ранее сообщалось, что Минздрав готовит закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года.

«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», — заявила Вероника Скворцова.

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