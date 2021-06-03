Глава Минздрава заявил, что в России нет третьей волны коронавируса

В России нет третьей волны пандемии COVID-19, в целом заболеваемость снижается, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС .

Он допустил ослабление коронавирусных ограничений, когда против ковида привьются 60% населения страны.

Также Мурашко заявил, что уже 18 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

При этом еще 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утверждал, что первый компонент антиковидной вакцины получили как минимум 24 млн россиян, пишет polit.ru. За два дня до этого президент России Владимир Путин оценивал количество привившихся первым компонентом в 21,5 млн человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь 2021 года, пишет bfm.ru.

До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период.