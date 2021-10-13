Глава Минздрава заявил о росте на 11% числа тяжелых пациентов с ковидом

Число пациентов с COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию», — цитирует РИА Новости министра.

В искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 6100 госпитализированных с коронавирусом.

Министр отметил — молодой возраст больше не считается «страховкой». По его словам, при поездке в Калужскую область он видел в реанимации молодых больных в возрасте до 30 лет.

«Эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах», — рассказал министр.

Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 16%. В 11 регионах прирост составил более 30%.

Мурашко добавил, что система здравоохранения мобилизована, под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов, пишет bfm.ru. Заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для ковидных больных.

Между тем жителей Алтайского края, которые перенесли коронавирусную инфекцию, приглашают пройти углубленную диспансеризацию. В региональном минздраве рассказали, что в нее входит и как проводится.