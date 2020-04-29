Глава Роспотребнадзора заявила о существенном снижении заболевших Covid-19

«За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза ― это за месяц тех мер, которые были реализованы с президентским указом. С 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем», ― при этом отметила глава Роспотребнадзора.