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Здоровье

Глава Роспотребнадзора заявила о существенном снижении заболевших Covid-19

Принятые меры за месяц позволили снизить темп прироста числа заболевших коронавирусом в 3,5 раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

«За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза ― это за месяц тех мер, которые были реализованы с президентским указом. С 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день. Безусловно, цена каждого такого процента очень велика, потому что общая база заболевших растет с каждым днем», ― при этом отметила глава Роспотребнадзора.

Попова напомнила — в России на 29 апреля зарегистрировано 93 558 случаев заболевания коронавирусом в 85 субъектах РФ, за последние сутки выявлено 6411 случаев, пишет bfm.ru.

Исходная точка

И любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за коронавируса может привести Россию к исходной точке.

«Я бы хотела еще раз вернуться к тому, что эти правила, если они будут приняты, они крайне важны, они должны неукоснительно исполняться, любое отклонение приведет к точке, откуда мы вышли, к возврату к жестким режимам», ― сказала Попова.

Возраст заразившихся

Всего 15% в числе заболевших коронавирусом составляют люди старше 65 лет.

«Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день как результат мер, которые мы приняли, результат защиты групп риска в общем количестве заболевших, именно заболевших, люди старшего возраста, старше 65 лет составляют всего 15%. И это результат вовремя принятых мер и зашиты их от тяжелого поражения, которое вызывает новый коронавирус», ― цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора при этом подчеркнула, что 5% заболевших составляют дети и 80% — люди работоспособного возраста.

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