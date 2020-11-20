Глава Роспотребнадзора заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Взрывной рост не отмечен ни в одном регионе, но «постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — отметила глава ведомства.

«Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости», — сказала Попова.