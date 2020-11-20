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Глава Роспотребнадзора заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без острой необходимости. По ее мнению, ситуация с COVID-19 в регионах продолжает ухудшаться.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

Взрывной рост не отмечен ни в одном регионе, но «постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — отметила глава ведомства.

«Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости», — сказала Попова.

Она отметила, что карантин не потребуется, если жители страны будут «безукоризненно» соблюдать необходимые меры безопасности: носить маску, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию, пишет ТАСС.

Также Попова посоветовала не надеяться на то, что с приходом зимы ситуация улучшится.

«Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований <…> нет», — заявила глава Роспотребнадзора.

Напомним, что правительство Алтайского края готовит ограничение на массовые новогодние мероприятия. Речь идет о тех их них, где людям невозможно держать безопасную дистанцию друг от друга.

Под запрет, скорее всего, попадут мероприятия в сфере общепита, культурных учреждениях и так далее.

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