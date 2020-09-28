Глава табачной корпорации объявил о близком конце сигарет

«Мир, в котором сигареты устаревают, уже близок», — сказал Андре Каланцопулос в четверг во время выступления на саммите Concordia, мероприятии, организованном в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
«Фактически при правильной нормативной базе и поддержке гражданского общества мы считаем, что во многих странах продажи сигарет могут прекратиться в течение 10−15 лет», — добавил он.
Гендиректор Philip Morris не предвидит исчезновения табака, но призывает к разработке альтернатив, потенциально менее опасных для здоровья, пишет bfm.ru.