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Здоровье

Глава табачной корпорации объявил о близком конце сигарет

Генеральный директор Philip Morris International предсказал близкий конец сигаретам. Он сказал, что в некоторых странах продажи флагманского продукта его компании могут прекратиться в течение «10−15 лет», сообщает La Tribune.

В начале июля в 15 городах Сибири будут искать самого здорового человека.
В начале июля в 15 городах Сибири будут искать самого здорового человека.
архив Независимой лаборатории Инвитро.

«Мир, в котором сигареты устаревают, уже близок», — сказал Андре Каланцопулос в четверг во время выступления на саммите Concordia, мероприятии, организованном в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Фактически при правильной нормативной базе и поддержке гражданского общества мы считаем, что во многих странах продажи сигарет могут прекратиться в течение 10−15 лет», — добавил он.

Гендиректор Philip Morris не предвидит исчезновения табака, но призывает к разработке альтернатив, потенциально менее опасных для здоровья, пишет bfm.ru.

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