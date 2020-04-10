Глава «Вектора» рассказал об особенностях Covid-19 и объяснил, когда закончится пандемия

Переход эпидемии коронавируса в сезонную возможен в том случае, если более половины жителей Земли приобретут иммунитет к этой болезни — такое мнение в эфире Первого канала высказал гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится, сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, то есть сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции как классический сезонный вирус гриппа. Но для того, чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить ту иммунную прослойку, тот коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу, который должен составить от 50 до 60% населения Земли как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса», — сказал Максютов.

На сегодняшний день нет данных, подтверждающих, что коронавирусом можно заразиться повторно, добавил он.

Прототипы вакцин от коронавируса уже прошли лабораторные испытания, пишет znak.com.

Пик

Пик распространения коронавирусной инфекции в России должен наступить во второй половине апреля. К лету вспышка COVID-19 в нашей стране должна закончиться. Такой прогноз ранее озвучил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Ранее зарубежные эксперты-вирусологи и эпидемиологи говорили о том, что коронавирус может стать сезонным и, например, появляться в конце осени.

Пандемия

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае, заболевание распространилось по всему миру. По информации ВОЗ, на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у более 1,6 млн человек, в России число зараженных достигло 10,1 тыс. человек.