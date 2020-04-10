Глава «Вектора» рассказал об особенностях Covid-19 и объяснил, когда закончится пандемия

«Безусловно, эпидемия завершится, сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, то есть сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции как классический сезонный вирус гриппа. Но для того, чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить ту иммунную прослойку, тот коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу, который должен составить от 50 до 60% населения Земли как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса», — сказал Максютов.
На сегодняшний день нет данных, подтверждающих, что коронавирусом можно заразиться повторно, добавил он.
Прототипы вакцин от коронавируса уже прошли лабораторные испытания, пишет znak.com.
Пик
Пик распространения коронавирусной инфекции в России должен наступить во второй половине апреля. К лету вспышка COVID-19 в нашей стране должна закончиться. Такой прогноз ранее озвучил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Ранее зарубежные эксперты-вирусологи и эпидемиологи говорили о том, что коронавирус может стать сезонным и, например, появляться в конце осени.
Пандемия
Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае, заболевание распространилось по всему миру. По информации ВОЗ, на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у более 1,6 млн человек, в России число зараженных достигло 10,1 тыс. человек.