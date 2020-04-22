Глава ВОЗ: худшее по развитию Covid-19 еще впереди

Гебреисус попросил не смягчать карантин, чтобы предотвратить разрастание пандемии по траектории испанского гриппа, пишет politico.com.
Глава ВОЗ считает, что предотвратить кризис можно. Однако проблема заключается в недостатке данных о коронавирусе Covid-19.
В условиях, когда многие страны начали ослабление мер, пандемия может вспыхнуть с новой силой, пишет «МК». Он не подкрепил свои слова конкретными данными, но эксперты считают, что вскоре коронавирус начнет распространяться через Африку.
В мире сегодня зафиксировано 2 501 156 случаев заражения, погибли 170 810 человек.