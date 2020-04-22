Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 апреля 23°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Глава ВОЗ: худшее по развитию Covid-19 еще впереди

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сравнил заражение коронавирусом населения Земли со вспышкой «испанки» в начале XX века. Тогда от нее умерли 100 млн человек.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Гебреисус попросил не смягчать карантин, чтобы предотвратить разрастание пандемии по траектории испанского гриппа, пишет politico.com.

Глава ВОЗ считает, что предотвратить кризис можно. Однако проблема заключается в недостатке данных о коронавирусе Covid-19.

В условиях, когда многие страны начали ослабление мер, пандемия может вспыхнуть с новой силой, пишет «МК». Он не подкрепил свои слова конкретными данными, но эксперты считают, что вскоре коронавирус начнет распространяться через Африку.

В мире сегодня зафиксировано 2 501 156 случаев заражения, погибли 170 810 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость