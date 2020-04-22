Глава ВОЗ: худшее по развитию Covid-19 еще впереди

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус сравнил заражение коронавирусом населения Земли со вспышкой «испанки» в начале XX века. Тогда от нее умерли 100 млн человек.

Гебреисус попросил не смягчать карантин, чтобы предотвратить разрастание пандемии по траектории испанского гриппа, пишет politico.com.

Глава ВОЗ считает, что предотвратить кризис можно. Однако проблема заключается в недостатке данных о коронавирусе Covid-19.

В условиях, когда многие страны начали ослабление мер, пандемия может вспыхнуть с новой силой, пишет «МК». Он не подкрепил свои слова конкретными данными, но эксперты считают, что вскоре коронавирус начнет распространяться через Африку.

В мире сегодня зафиксировано 2 501 156 случаев заражения, погибли 170 810 человек.