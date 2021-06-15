Главные симптомы индийского штамма ковида назвала эпидемиолог

Коронавирус. Он с нами надолго.

Клинические проявления распространяющегося по Индии штамма связаны в основном с нарушением работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, у больных будет наблюдаться тошнота, рвота, потеря аппетита, боль в животе и диарея.

Штамм также способен провоцировать микротромбозы в ногах и боль в суставах. У некоторых пациентов этот вариант вируса вызывает потерю слуха, приводит слова Пшеничной РИА Новости.

При этом до потери обоняния, которая при инфицировании «обычным» коронавирусом встречается в 70−80% случаев, индийский «мутант» доводит пациентов редко, отметила эксперт.

Ранее британские медики заявили, что основные симптомы коронавируса с течением пандемии уже не те, что прежде, пишет «Росбалт». При этом существуют и «российские штаммы» COVID.