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Здоровье

Главные симптомы индийского штамма ковида назвала эпидемиолог

На заражение «индийской» мутацией (дельта-вариантом) возбудителя коронавирусной инфекции указывает ряд особенностей, рассказала замглавы по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Клинические проявления распространяющегося по Индии штамма связаны в основном с нарушением работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, у больных будет наблюдаться тошнота, рвота, потеря аппетита, боль в животе и диарея.

Штамм также способен провоцировать микротромбозы в ногах и боль в суставах. У некоторых пациентов этот вариант вируса вызывает потерю слуха, приводит слова Пшеничной РИА Новости.

При этом до потери обоняния, которая при инфицировании «обычным» коронавирусом встречается в 70−80% случаев, индийский «мутант» доводит пациентов редко, отметила эксперт.

Ранее британские медики заявили, что основные симптомы коронавируса с течением пандемии уже не те, что прежде, пишет «Росбалт». При этом существуют и «российские штаммы» COVID.

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