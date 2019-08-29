Главный диетолог Минздрава рассказал, как спастись от избыточного веса и ожирения

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил ТАСС, что можно решить проблему избыточного потребления калорий и ожирения, если следовать всего двум правилам здорового питания.

Первый закон правильного питания — есть столько, сколько тратишь энергии. «Если больше, это избыточная масса тела, а потом — ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела», — заявил Тутельян.

Согласно второму закону, человеческий организм должен получать достаточное количество биологически активных веществ: витаминов и минералов.

«Мы должны получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений», — уточнил диетолог.

По словам эксперта, сегодня человек в большей степени не доедает витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон. Для устранения дефицита Тутельян порекомендовал обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помола, чаще есть жирную рыбу и включать в рацион обогащенные продукты.

Ранее специалисты отмечали, что четырехдневная рабочая неделя плохо скажется на здоровье россиян — в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.