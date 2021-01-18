Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о реакциях от вакцины «Спутник V»

Пока у жителей Алтайского края, которым поставили препарат «Спутник V», не выявили осложнений, заявила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

От коронавируса привили более 3 тыс. жителей региона. Почти тысяча человек получили полный комплекс — оба компонента вакцины «Спутник V». Ни у одного человека не было поствакцинальных осложнений.

«Есть именно такие реакции, которые предусмотрены в инструкции по применению данной вакцины. Например, в части краткосрочного повышения температуры, болезненность в месте укола и прочее. Все это регламентировано заводом-изготовителем», — приводит слова Переладовой «Алтайская правда».

Она также добавила, что на сайте Госуслуг на каждого привитого заводится персональный паспорт в личном кабинете, куда вносятся все данные, поэтому за этим сертификатом никуда не нужно идти.

Всего до 1 марта край получит еще 94,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Сделать прививку можно в 19 медицинских организациях в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Первомайском других районах.