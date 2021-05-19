Главный эпидемиолог Минздрава заявил о вакцинозависимости

«С помощью вакцинации сегодня мы можем управлять примерно 50 инфекциями, — сказал Брико. — Из них в 10 случаях мы свели количество заболеваний до единиц в год. Вакцинопрофилактика сегодня позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире, или до трех миллионов в год. Благодаря прививкам средняя продолжительность жизни за прошлое столетие увеличилась на 25 лет», — пояснил эпидемиолог, выделив победы человечества над полиомиелитом, корью и особенно оспой.

Эпидемиолог предупредил, что люди вынуждены продолжать вакцинации до тех пор, пока эксперты убедятся в полной победе над инфекцией и отсутствии циркуляции вируса, «как это было в случае с оспой». «В этом смысле человечество стало вакцинозависимым», — выразил мнение академик.

Специалист отметил, что многие люди не спешат прививаться от COVID-19, «доверие людей к этой процедуре заметно снизилось». Это произошло, потому что человечество перестало сталкиваться с мощными эпидемиями и пандемиями.

Эпидемиолог назвал все три российские вакцины высокоэффективными и подчеркнул, что каждый в праве выбирать препарат для себя сам. По его словам, исследования показывают, что «Спутник V» — «лучшая вакцина против коронавируса среди тех трех, что сегодня массово применяются в мире».