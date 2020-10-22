Главный инфекционист Минздрава резко перестал считать перчатки избыточной мерой от ковида

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал перчатки неэффективной и избыточной мерой против ковида в сравнении с антисептиком. Спустя несколько часов он же заявил, что оба метода равноценны, сообщает РБК.

«Интерфакс» публиковал заявление Чуланова о неэффективности перчаток днем 21 октября. Профессор пояснял свою мысль тем, что люди пользуются ими неправильно.

Вирус в 90% случаев передает воздушно-капельным путем, рассказал Чуланов. На контактный путь, когда люди дотрагиваются до зараженной поверхности, а потом до рта или глаз, приходится 10%. Эта доля не играет значительной роли, уверен врач.

Перчатки нужно правильно снимать и выкидывать в специальные контейнеры, добавил медик. Когда люди просто кладут их в карман, то создают лишние риски для заражения, пишет polit.ru. Поэтому более эффективно просто обрабатывать руки антисептиками.

Однако, в комментарии ТАСС Чуланов уже назвал антисептик и перчатки одинаково эффективным средством против коронавируса — если и тем и другим пользоваться правильно.

Особое мнение

Дело в том, что перчаток банально не хватает на всех, в стране дефицит. Крупных российских производителей перчаток не так много: это «Фарм-Глобал», «Русская медицинская упаковка», «Ардейл», Армавирский завод резиновых изделий, «Манипула специалист» и некоторые другие, пишет bfm.ru. Но даже те, что есть, выпускают свою продукцию за границей, там, где для перчаток есть нужное сырье: в Малайзии, Таиланде или Индонезии.

А объем импорта не отвечает российским запросам.