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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава резко перестал считать перчатки избыточной мерой от ковида

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал перчатки неэффективной и избыточной мерой против ковида в сравнении с антисептиком. Спустя несколько часов он же заявил, что оба метода равноценны, сообщает РБК.

Перчатки.
Перчатки.
ССО

«Интерфакс» публиковал заявление Чуланова о неэффективности перчаток днем 21 октября. Профессор пояснял свою мысль тем, что люди пользуются ими неправильно.

Вирус в 90% случаев передает воздушно-капельным путем, рассказал Чуланов. На контактный путь, когда люди дотрагиваются до зараженной поверхности, а потом до рта или глаз, приходится 10%. Эта доля не играет значительной роли, уверен врач.

Перчатки нужно правильно снимать и выкидывать в специальные контейнеры, добавил медик. Когда люди просто кладут их в карман, то создают лишние риски для заражения, пишет polit.ru. Поэтому более эффективно просто обрабатывать руки антисептиками.

Однако, в комментарии ТАСС Чуланов уже назвал антисептик и перчатки одинаково эффективным средством против коронавируса — если и тем и другим пользоваться правильно.

Особое мнение

Дело в том, что перчаток банально не хватает на всех, в стране дефицит. Крупных российских производителей перчаток не так много: это «Фарм-Глобал», «Русская медицинская упаковка», «Ардейл», Армавирский завод резиновых изделий, «Манипула специалист» и некоторые другие, пишет bfm.ru. Но даже те, что есть, выпускают свою продукцию за границей, там, где для перчаток есть нужное сырье: в Малайзии, Таиланде или Индонезии.

А объем импорта не отвечает российским запросам.

«Если дефицит масок нам удалось победить, то с перчатками все обстоит хуже. Это дефицит большой. То есть, по сути своей, мы сегодня, если мы принимаем политику ношения перчаток всем населением, то мы опять лишим медиков. Потому что наладить производство перчаток в нашей стране не представляется возможным. У нас отсутствует самое важное: компоненты, которые используются при производстве»", — говорит генеральный директор производителя медизделий «Эверс Груп Рус» Алиса Бородина.

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