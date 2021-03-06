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Здоровье

Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину от коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно отметил российскую вакцину «Спутник V». По его мнению, она дает хорошие результаты.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

О российской вакцине он рассказывал в интервью греческому телеканалу, пишут «Известия».

«Данные, которые я знаю о „Спутнике V“, достаточно хороши. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, ведь у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — сказал американский врач.

Издание также отметило, что российской вакциной привился репортер американской газеты The New York Times Эндрю Краммер.

Журналист считает, что «политизированное развертывание только скрыло хорошие результаты испытаний» этого препарата, который «кажется подлинным достижением» ученых из России, которые продолжают «давнюю и легендарную практику разработки вакцин».

Напомним, что безопасность и эффективность «Спутник V» отметил главный медицинский журнал The Lancet, где были опубликована третья фаза клинических испытаний.

Эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Сегодня российской вакциной пользуются 40 стран. Препарат был зарегистрирован 11 августа прошлого года.

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