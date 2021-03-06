Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину от коронавируса

О российской вакцине он рассказывал в интервью греческому телеканалу, пишут «Известия».

«Данные, которые я знаю о „Спутнике V“, достаточно хороши. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, ведь у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — сказал американский врач.