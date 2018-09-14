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Главный нарколог Алтайского края предложил ограничить продажу алкоголя в праздники

Жители Алтайского края стали меньше употреблять крепкие алкогольные напитки. Об этом заявил главный нарколог региона Андрей Иванов, говорится на сайте краевого Минздрава.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

По словам Иванова, в целом ситуация с употреблением алкоголя в регионе улучшается. Так, за пять лет на 25% снизилось число алкогольных психозов, на 30% уменьшилась смертность от алкогольных отравлений.

Однако Иванов предлагает ограничить алкоголя в праздничные дни. В пример он привел последний барнаульский День города, когда была разрешена продажа алкоголя. В этот день в кабинеты медоосвидетельствования привезли 47 человек. В основном это мужчины 25−45 лет.

Андрей Иванов,
нарколог:

Пусть лучше продаются слабоалкогольные напитки, к примеру, пиво, тем самым мы будем пропагандировать для тех не может обойтись без спиртного, переход от крепкого алкоголя к слабоалкогольным напиткам.

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