Главный нарколог Алтайского края предложил ограничить продажу алкоголя в праздники

Жители Алтайского края стали меньше употреблять крепкие алкогольные напитки. Об этом заявил главный нарколог региона Андрей Иванов, говорится на сайте краевого Минздрава.

По словам Иванова, в целом ситуация с употреблением алкоголя в регионе улучшается. Так, за пять лет на 25% снизилось число алкогольных психозов, на 30% уменьшилась смертность от алкогольных отравлений.

Однако Иванов предлагает ограничить алкоголя в праздничные дни. В пример он привел последний барнаульский День города, когда была разрешена продажа алкоголя. В этот день в кабинеты медоосвидетельствования привезли 47 человек. В основном это мужчины 25−45 лет.

Андрей Иванов,

нарколог:

Пусть лучше продаются слабоалкогольные напитки, к примеру, пиво, тем самым мы будем пропагандировать для тех не может обойтись без спиртного, переход от крепкого алкоголя к слабоалкогольным напиткам.