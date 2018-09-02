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Ученые выявили самые пьющие страны в мире

Ученые рассказали, какое количество выпитого алкоголя в день приходится на человека в разных странах мира, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на журнале Lancet.

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.
Joao Andre O. Dias, CC BY-ND 2.0, part from original

Специалисты Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс проанализировали 1282 исследований, посвященных употреблению спиртного. Выяснилось, что в среднем по миру суточная порция потребления алкоголя составляет 0,73 «напитка» для женщин и 1,7 для мужчин (один «напиток» эквивалентен 100 миллилитрам красного вина, либо 280 миллилитрам пива, либо 30 миллилитрам крепких спиртных напитков).

Самыми пьющими мужчинами в мире оказались румыны, которые потребляют в среднем 8,2 алкогольных напитка в день. Далее следуют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по семь).

Среди женщин наибольшее количество выпитого алкоголя пришлось на Украину (4,2 напитка в сутки), далее в рейтинге следуют Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1).

Также ученые назвали наиболее «трезвые» нации мира. Так, самый низкий показатель среди мужчин зафиксировали в Пакистане (0,0007), а среди женщин — в Иране (0,0003).

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