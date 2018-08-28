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Ученые определили оптимальное время сна

Специалисты из Европейского общества кардиологии выяснили оптимальную для здоровья продолжительность сна. Они также узнали, как сон влияет на появление и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пишут РИА Новости.

Сон.
Сон.
СС0.

Эксперты проанализировали данные 11 обследований более одного миллиона взрослых людей, у которых ранее не было проблем с сердцем. Пациентов разделили на три группы, в одной из которых люди спали более восьми часов в сутки, в другой — менее шести часов, а в третьей — от шести до восьми часов.

В итоге ученые обнаружили, что сон меньше шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта лишь на 11%, а длительность сна более восьми часов — уже на 33%.

По словам специалистов, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта в течение среднего периода наблюдения. Он составил около 9,5 лет.

Ученые отметили, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, но следует избегать пересыпания. Специалисты подчеркивают, что правильный сон — важная часть здорового образа жизни.

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