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Здоровье

Главный нарколог РФ позволил вакцинированным от ковида выпить «стакан шампанского»

Главный нарколог России Евгений Брюн считает допустимым для вакцинированного от коронавируса человека выпить шампанского, сообщает «Интерфакс».

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

«Абсолютного запрета нет, насколько я понимаю, но ограничения должны быть. Гинцбург сказал, что на фоне алкоголизации не формируется иммунитет не только при вакцинации, но вообще. Гинцбург разрешил бокал шампанского, и я тоже», — заявил Брюн.

Нарколог имел ввиду высказывание главы центра им. Гамалеи (в этом центре разработали антиковидную вакцину «Спутник V») Александра Гинцбурга: «Спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил, даже иммунной системе».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала собирающимся привиться от этой болезни людям пить как минимум 56 дней, пишет polit.ru. В соцсетях отреагировали на это сообщение и назвали «вакциной от водки» «Спутник V».

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