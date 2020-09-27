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Здоровье

Главный онколог Алтайского края призвал жителей не трогать лицо руками и готовить яйца вкрутую

В связи с началом сезона ОРВИ и гриппа главный внештатный онколог Алтайского края и руководитель онкологического диспансера «Надежда» Игорь Вихлянов призвал пациентов и жителей региона позаботиться о здоровье.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

В этом году традиционная сезонная эпидемиологическая ситуация осложняется новой коронавирусной инфекцией. С началом осени заболеваемость COVID-19, которую ранее удалось стабилизировать, вновь начала расти.

Игорь Вихлянов напомнил, что онкологические пациенты находятся в особой группе риска. Любое противоопухолевое лечение — это уже достаточно серьезное испытание для организма. А вирусные заболевания еще больше подрывают силы, которые необходимы для борьбы с тяжелой болезнью.

«Иногда даже простой насморк способен сорвать планы врачей по лечению пациента, перенести необходимые процедуры на неопределенный срок или заставить и вовсе отказаться от них», — подчеркнул онколог.

Главный врач онкодиспансера &quot;Надежда&quot; Игорь Вихлянов.
Главный врач онкодиспансера «Надежда» Игорь Вихлянов.
Дмитрий Лямзин.

Он призвал носить защитные маски при посещении общественных мест, держать дистанцию и дезинфицировать руки. А людям в возрасте старше 60 мест воздержаться от людных мест.

«Не касайтесь непродезинфицированными руками глаз, рта и других слизистых оболочек тела. Готовьте мясо и яйца до полной готовности. Без острой необходимости воздержитесь от поездок за пределы Алтайского края, — сказал Вихляянов. — При ближайшем визите к лечащему врачу, спросите, какими средствами и способами, с учетом вашего текущего состояния здоровья, можно укрепить и повысить защитные силы организма».

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