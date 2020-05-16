Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Как объяснил Андрей Каприн, одним из признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Это связано с тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.
«На приеме врач обычно спрашивает у пациентов, насколько они похудели. И это не потому, что вы сами похудели, — сказал Каприн. — Это опухоль, к сожалению, забирает некоторую часть белка, снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента, особенно во время потери аппетита при химиотерапии».