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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов. Один из них был связан с лечебным голоданием. По словам врача, относиться к такой практике следует крайне осторожно. Метод может и сильно навредить, пишет «Российская газета».

Лишний вес.
Лишний вес.
CCO

Как объяснил Андрей Каприн, одним из признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Это связано с тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.

«На приеме врач обычно спрашивает у пациентов, насколько они похудели. И это не потому, что вы сами похудели, — сказал Каприн. — Это опухоль, к сожалению, забирает некоторую часть белка, снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента, особенно во время потери аппетита при химиотерапии».

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