Главный в России врач-телеведущий назвал важные симптомы «женского» рака

Главный врач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, по которым можно заподозрить типично женские виды рака, сообщает «Рамблер».

Об этом он рассказал в программе «О самом главном», выпуск которой уже опубликован на YouTube.

Как заявил Мясников, рак груди и рак яичников — заболевания, которые напрямую зависят от генетики, гормонального фона и иных факторов риски.

Кроме того, рак шейки матки специалист назвал инфекционным недугом, который почти всегда бывает вызван вирусом папилломы человека.

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Избежать этого можно, вовремя сделав прививку.

Чтобы вовремя выявить рак яичников, следует периодически обследоваться. Если у женщины среди родных есть хотя бы одна родственница с таким диагнозом, шанс заболеть составляет 5%.

Если родственниц с таким недугом было две, то вероятность увеличивается до 7%.