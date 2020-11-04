Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 ноября -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Главный в России врач-телеведущий назвал важные симптомы «женского» рака

Главный врач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, по которым можно заподозрить типично женские виды рака, сообщает «Рамблер».

Женская грудь.
Женская грудь.
СС0.

Об этом он рассказал в программе «О самом главном», выпуск которой уже опубликован на YouTube.

Как заявил Мясников, рак груди и рак яичников — заболевания, которые напрямую зависят от генетики, гормонального фона и иных факторов риски.

Кроме того, рак шейки матки специалист назвал инфекционным недугом, который почти всегда бывает вызван вирусом папилломы человека.

Как побороть хронический рак?
Как побороть хронический рак?
Фото предоставлено рекламодателем

Избежать этого можно, вовремя сделав прививку.

Чтобы вовремя выявить рак яичников, следует периодически обследоваться. Если у женщины среди родных есть хотя бы одна родственница с таким диагнозом, шанс заболеть составляет 5%.

Если родственниц с таким недугом было две, то вероятность увеличивается до 7%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость