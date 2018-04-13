Уволился главврач Диагностического центра Алтайского края

Главный врач Диагностического центра Алтайского края Владимир Захаров покинул пост. Об этом altapress.ru сообщили в краевом минздраве.
Захаров руководил диагностическим центром 1,5 года. Экс-главврач рассказал порталу amiс.ru, что это его личное решение и "связано оно с предложением продолжить работу в другом регионе, которое я для себя расцениваю как повышение", отметил Захаров.
Напомним, что это вторая смена руководителя в диагностическом центре за последние три года. Предыдущий руководитель Валерий Лещенко покинул пост в январе 2016.
Справка
Владимир Захаров был заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевой клинической больницы, руководителем социального автопоезда "Здоровье". Член регионального штаба ОНФ.
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