Уволился главврач Диагностического центра Алтайского края

Захаров руководил диагностическим центром 1,5 года. Экс-главврач рассказал порталу amiс.ru, что это его личное решение и "связано оно с предложением продолжить работу в другом регионе, которое я для себя расцениваю как повышение", отметил Захаров.

Напомним, что это вторая смена руководителя в диагностическом центре за последние три года. Предыдущий руководитель Валерий Лещенко покинул пост в январе 2016.

Справка

Владимир Захаров был заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевой клинической больницы, руководителем социального автопоезда "Здоровье". Член регионального штаба ОНФ.