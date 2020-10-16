Главврач клиники в Коммунарке заявил о второй волне коронавируса

«Наверное, мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой», — сказал он.
По словам Проценко, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем от других вирусов.
Врач считает, что этот сезон будет опаснее, пишет Lenta.ru.
«Прогнозировать COVID дело абсолютно неблагодарное, потому что все те прогнозы, созданные с мощными инструментами статистики, не смогут предсказать, что происходит», — резюмировал он.