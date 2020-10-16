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Здоровье

Главврач клиники в Коммунарке заявил о второй волне коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о наступлении второй волны коронавируса в России.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

«Наверное, мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой», — сказал он.

По словам Проценко, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем от других вирусов.

Врач считает, что этот сезон будет опаснее, пишет Lenta.ru.

«Прогнозировать COVID дело абсолютно неблагодарное, потому что все те прогнозы, созданные с мощными инструментами статистики, не смогут предсказать, что происходит», — резюмировал он.

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