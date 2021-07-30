Главврач «Коммунарки»: коронавирус стремительно «молодеет»

«Особенность — это тяжелое течение у молодых пациентов, — сказал Проценко. — Если раньше, в первую-вторую волну, мы говорили, что тяжелое течение, попадание в реанимацию и смерть — это в основном пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями: с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с морбидным ожирением, с критически излишним весом, — то сейчас портрет пациента значимо молодеет. С моей точки зрения, это еще одна из аргументаций молодым людям, которые говорят „мы же тяжело не болеем, зачем нам вакцинироваться?“».