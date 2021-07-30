Главврач «Коммунарки»: коронавирус стремительно «молодеет»

«Особенность — это тяжелое течение у молодых пациентов, — сказал Проценко. — Если раньше, в первую-вторую волну, мы говорили, что тяжелое течение, попадание в реанимацию и смерть — это в основном пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями: с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с морбидным ожирением, с критически излишним весом, — то сейчас портрет пациента значимо молодеет. С моей точки зрения, это еще одна из аргументаций молодым людям, которые говорят „мы же тяжело не болеем, зачем нам вакцинироваться?“».
Денис Проценко также сказал, что людям, прошедшим даже полный курс вакцинации, по-прежнему необходимо использовать маски и другие средства зашиты.