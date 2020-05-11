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Здоровье

Главврач Коммунарки рассказал, какой процент людей выживают после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко обнародовал статистику пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких, пишет «Лента».

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

В частности, он рассказал, какой процент людей выживают после ИВЛ. Оказалось, что успешное отлучение от аппарата зарегистрировано только у 13 процентов пациентов.

Такую цифру Проценко вывел по своей больнице — из 125 людей после ИВЛ остались в живых 17 человек.

Проценко также отметил, что почти 60 процентов людей на аппарате, — это мужчины около 64 лет. Максимальный возраст подключенных к искусственной вентиляции — 94, минимальный — 27 лет.

Врач уточнил, что 30 процентов пациентов, которых подключили к ИВЛ, прибыли в больницу в Коммунарке экстренно и сразу в попали в реанимацию. 21 процент — перевезены из других стационаров Москвы и Подмосковья.

Кроме того, почти половина заболевших COVID-19 попали в реанимацию и были подключены к вентиляции легких после ухудшения состояния в госпитальном отделении.

Накануне главврач Коммунарки отметил сокращение числа пациентов с коронавирусом. Сейчас там находятся 332 человека, 70 процентов из них — с COVID-19.

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