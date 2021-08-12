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Здоровье

Главврач «Коммунарки» заметил снижение заболеваемостью ковидом в России

Главврач подмосковной «ковидной» больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении количества заболевших и госпитализированных с коронавирусом в России.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

Во время визита в Центр управления регионами (ЦУР) Забайкалья он сказал, что видит «вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников».

И уточнил — речь идет о снижении количества новых случаев ковида и снижении количества госпитализированных пациентов в регионах, сообщает РИА Новости.

Снижение это по регионам «примерно одинаково, но может быть немного растянуто во времени», сказал Проценко.

В Москве спад заболеваемости произошел раньше, а в регионах эта тенденция «сдвинулась» на неделю.

Проценко считает, что снижение заболеваемости связано с количеством людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет, их стало больше за последние полтора месяца.

По его словам, есть опасения «новой волны», пишет «Росбалт». Однако, заверил Проценко, за полтора года пандемии здравоохранение накопило опыт, так то «нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре».

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