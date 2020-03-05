Главврачей двух сибирских больниц уволили из-за смерти многодетной матери

44-летняя женщина умерла 19 февраля в Горьковской центральной районной больнице из-за инфаркта мозга, вызванного тромбозом мозговых артерий, и отека мозга.
Женщину, которую за неделю до смерти стали беспокоить головные боли и тошнота, после госпитализации несколько раз перевозили из одной больницы в другую, пока она не умерла.
В дело вмешался губернатор Омской области Александр Бурков, пообещав наказать виновных и призвав медиков слышать людей.
«В областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ. Ранее проведенная минздравом проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района», — сообщили в региональном минздраве.
Определить причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью пациентки предстоит компетентным органам.
Таким образом, помимо увольнения главврачам теперь грозит и уголовное дело.