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Здоровье

Главврачей двух сибирских больниц уволили из-за смерти многодетной матери

В Омской области главврачей Калачинской и Горьковской ЦРБ уволили из-за скандала после смерти многодетной матери, которую несколько раз возили из одной больницы в другую, сообщает Om1.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

44-летняя женщина умерла 19 февраля в Горьковской центральной районной больнице из-за инфаркта мозга, вызванного тромбозом мозговых артерий, и отека мозга.

Женщину, которую за неделю до смерти стали беспокоить головные боли и тошнота, после госпитализации несколько раз перевозили из одной больницы в другую, пока она не умерла.

В дело вмешался губернатор Омской области Александр Бурков, пообещав наказать виновных и призвав медиков слышать людей.

«В областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ. Ранее проведенная минздравом проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района», — сообщили в региональном минздраве.

Определить причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью пациентки предстоит компетентным органам.

Таким образом, помимо увольнения главврачам теперь грозит и уголовное дело.

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