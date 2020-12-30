Голикова назвала точное число погибших от коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что от коронавируса с начала пандемии в России умерли 71 тыс. человек.

45 тыс. человек с положительными тестами скончались по другим причинам, пишет ТАСС.

«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности „ковид“, он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид», — сказала Голикова.

Вице-премьер также пояснила, что смертность связана с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями органов дыхания. Такие же данные предоставил Росстат на период с апреля по ноябрь 2020 года.

Накануне Голикова в ходе брифинга в правительстве пояснила, что смертность за январь — ноябрь выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом более 81% прироста приходится на летальные исходы из-за коронавируса.