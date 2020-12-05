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Здоровье

Голикова попросила россиян не пить 42 дня после прививки от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто хочет поставить прививку от коронавируса. Она пояснила, что прививка является двухкомпонентной, и иммунитет вырабатывается в течение 42 дней. В этот период следует воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, соблюдать дистанцию и носить маску.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Также следует воздержаться от приема алкоголя и лекарств, которые могут затормозить действие вакцины.

«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация — это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», — сказала вице-премьер, пишет «Московский комсомолец».

Она уточнила, что для вакцинации будут доступны две вакцины — «Спутник V» и «Эпиваккорона», которая также будет выпущена в гражданский оборот в декабре.

На первом этапе прививки будут ставить людям из группы риска — учителям, медикам, соцработникам и другим.

Напомним, что к масштабной вакцинации от коронавируса все российские регионы подключатся в конце следующей недели.

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