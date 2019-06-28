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Здоровье

Голикова рассказала, когда страна точно перейдет на отечественные обезболивающие

Импортозамещение обезболивающих лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания паллиативной помощи в РФ, будет полностью завершено к 2023 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РБК.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

«Российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут полностью <выпускаться> у нас к 2023 году», — сказала Голикова.

Минздрав уже сообщал, что к 2023 году в России появятся более десяти наркотических обезболивающих и сильнодействующих лекарств в так называемых детских формах, пишет polit.ru.

В 2018 году работа ведомства по импортозамещению была подвергнута критике со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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