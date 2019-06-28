Голикова рассказала, когда страна точно перейдет на отечественные обезболивающие

«Российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут полностью <выпускаться> у нас к 2023 году», — сказала Голикова.
Минздрав уже сообщал, что к 2023 году в России появятся более десяти наркотических обезболивающих и сильнодействующих лекарств в так называемых детских формах, пишет polit.ru.
В 2018 году работа ведомства по импортозамещению была подвергнута критике со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина.