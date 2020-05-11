Голикова сообщила, что России придется жить с коронавирусом

Зампред правительства России Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации с президентом Владимиром Путиным заявила , что россиянам придется жить с коронавирусной инфекцией.

Она подчеркнула, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя снижать высокие темпы тестирования населения.

«Нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, и мы должны таким образом организовать свою работу и свой быт, чтобы мы были если не полностью, то хотя бы частично застрахованы тем, что имели возможность тестировать наше население», — заявила Голикова.

Также зампред рассказала, что доля смертей из-за коронавируса в мире увеличилась в 3,5 раза, пишет РИА Новости.

По ее мнению, это говорит о тяжелых клинических формах COVID-19 и недостаточности выявления болезни.

«Несмотря на то, что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости, с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза. И составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%. Что, к сожалению, свидетельствует об утяжелении клинических форм инфекции и, может быть, недостаточности работы по активному выявлению больных», — сказала Голикова.

По ее словам, из 85 регионов России к поэтапному выходу из ограничительных мер готовы только одиннадцать, сообщает РБК.

«Большая или маленькая эта цифра сейчас судить сложно, но мы первый раз сегодня произносим эту цифру, что из наших 85 регионов страны 11 могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер», — сказала вице-премьер.