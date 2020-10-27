Голубое или белое снаружи? Медики объяснили, как носить маски и нужны ли они тем, кто уже переболел ковидом

Уверены. Задача — снизить вирусную нагрузку, сказала Ирина Осипова. Маски позволяют это сделать. Носить их надо темной стороной снаружи, и более светлой, антиаллергической внутрь, обязательна фиксация на носу.

Добавим к словам медика и информацию молекулярного биолога НГУ Сергея Нетесова.

«Я 30 лет отработал в вирусном центре „Вектор“, и я знаю эффективность масок, и она здесь проверялась. Есть такие люди, которые считают себя специалистами, они говорят: „В эту дырку вирус проскочит“.

Вирус сам не летает! У них нет крыльев, у них нет ничего, что бы летало. Они в микрокаплях содержатся. Вот эти микрокапли и задерживают маски. И это давно известно! Это известно даже не десятилетиями, это известно столетиями», — сказал он в интервью газете «Советская Россия».