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Голубое или белое снаружи? Медики объяснили, как носить маски и нужны ли они тем, кто уже переболел ковидом

Врачи, переболевшие ковидом в июне, сейчас начинают болеть повторно, сказала на пресс-конференции главный специалист Алтайского края по профилактической медицине, завкафедрой факультетской терапии АГМУ Ирина Осипова. Что из этого следует? Что всем, кто болел и не болел, по-прежнему надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и применять прочие меры профилактики. Осипова напомнила правила.

Защита. Маски. Перчатки.
Защита. Маски. Перчатки.
Pixabay.com
1 Уверены ли врачи, что ношение масок все же необходимо?

Уверены. Задача — снизить вирусную нагрузку, сказала Ирина Осипова. Маски позволяют это сделать. Носить их надо темной стороной снаружи, и более светлой, антиаллергической внутрь, обязательна фиксация на носу.

Добавим к словам медика и информацию молекулярного биолога НГУ Сергея Нетесова.

«Я 30 лет отработал в вирусном центре „Вектор“, и я знаю эффективность масок, и она здесь проверялась. Есть такие люди, которые считают себя специалистами, они говорят: „В эту дырку вирус проскочит“.

Вирус сам не летает! У них нет крыльев, у них нет ничего, что бы летало. Они в микрокаплях содержатся. Вот эти микрокапли и задерживают маски. И это давно известно! Это известно даже не десятилетиями, это известно столетиями», — сказал он в интервью газете «Советская Россия».

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0
2 Надо ли носить маски тем, кто переболел коронавирусом и имеет иммунитет?

Надо. Сегодня медики полагают, что иммунитет тех, кто переболел, защищает примерно на два месяца. Через два месяца количество антител в организме сильно уменьшается.

Те врачи, которые переболели в июне, сейчас начинают болеть повторно. Поэтому все меры профилактики соблюдать переболевшим тоже необходимо. «Эта инфекция с нами надолго», — сказала Осипова.

Социальная дистанция.
Социальная дистанция.
Pixabay.com
3 Что такое правильная дистанция при контактах?

По словам Осиповой, этот вопрос тщательно проработали японцы. Если человек сидит рядом — вероятность заболеть наибольшая. Если напротив — она меньше. Если наискосок — самая наименьшая.

Правильная рассадка позволит снизить риск. А чем меньше вирусная нагрузка, тем в более легкой степени мы заболеем, сказала Осипова.

Еще 4 факта из интервью Сергея Нетесова

  • Человек начинает выделять вирус в окружающую среду за два дня до появления симптомов.
  • У коронавируса масса асимптоматических носителей. Большая часть людей заражается, при этом они практически не болеют, считают, что они здоровы, ходят без масок и выкашливают этот вирус на всех окружающих.
  • Главная мера борьбы с распространением вируса — ношение масок, мытье рук и социальное дистанцирование. Как показали весна и лето, эти меры и действенные. А прекращение работы предприятий высвобождает людей, они больше ходят по улицам и больше друг друга заражают.
  • Вакцины с доказанным защитным эффектом не только в России, но и в мире нет ни одной.
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