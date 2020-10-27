Голубое или белое снаружи? Медики объяснили, как носить маски и нужны ли они тем, кто уже переболел ковидом

Уверены. Задача — снизить вирусную нагрузку, сказала Ирина Осипова. Маски позволяют это сделать. Носить их надо темной стороной снаружи, и более светлой, антиаллергической внутрь, обязательна фиксация на носу.
Добавим к словам медика и информацию молекулярного биолога НГУ Сергея Нетесова.
«Я 30 лет отработал в вирусном центре „Вектор“, и я знаю эффективность масок, и она здесь проверялась. Есть такие люди, которые считают себя специалистами, они говорят: „В эту дырку вирус проскочит“.
Вирус сам не летает! У них нет крыльев, у них нет ничего, что бы летало. Они в микрокаплях содержатся. Вот эти микрокапли и задерживают маски. И это давно известно! Это известно даже не десятилетиями, это известно столетиями», — сказал он в интервью газете «Советская Россия».
Надо. Сегодня медики полагают, что иммунитет тех, кто переболел, защищает примерно на два месяца. Через два месяца количество антител в организме сильно уменьшается.
Те врачи, которые переболели в июне, сейчас начинают болеть повторно. Поэтому все меры профилактики соблюдать переболевшим тоже необходимо. «Эта инфекция с нами надолго», — сказала Осипова.
По словам Осиповой, этот вопрос тщательно проработали японцы. Если человек сидит рядом — вероятность заболеть наибольшая. Если напротив — она меньше. Если наискосок — самая наименьшая.
Правильная рассадка позволит снизить риск. А чем меньше вирусная нагрузка, тем в более легкой степени мы заболеем, сказала Осипова.
Еще 4 факта из интервью Сергея Нетесова
- Человек начинает выделять вирус в окружающую среду за два дня до появления симптомов.
- У коронавируса масса асимптоматических носителей. Большая часть людей заражается, при этом они практически не болеют, считают, что они здоровы, ходят без масок и выкашливают этот вирус на всех окружающих.
- Главная мера борьбы с распространением вируса — ношение масок, мытье рук и социальное дистанцирование. Как показали весна и лето, эти меры и действенные. А прекращение работы предприятий высвобождает людей, они больше ходят по улицам и больше друг друга заражают.
- Вакцины с доказанным защитным эффектом не только в России, но и в мире нет ни одной.