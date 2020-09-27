Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Горный Алтай бьет рекорды по количеству заболевших COVID-19

В Республике Алтай в субботу, 26 сентября, выявлено максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения коронавирусом — 107, сообщают «Новости Горного Алтая».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Республика Алтай вошла в тройку российских регионов с наивысшим приростом заболеваемости COVID-19. Три сентябрьские недели наглядно демонстрируют стремительный рост инфицированных коронавирусом в регионе.

Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 3 427 случаев заболевания. Ранее в регионе зарегистрировано 19 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, 16 из них — от Covid-19, три — от иных причин.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 91 679 человек. Под медицинским наблюдением находится 750 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость