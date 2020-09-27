Горный Алтай бьет рекорды по количеству заболевших COVID-19

В Республике Алтай в субботу, 26 сентября, выявлено максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения коронавирусом — 107, сообщают «Новости Горного Алтая».

Республика Алтай вошла в тройку российских регионов с наивысшим приростом заболеваемости COVID-19. Три сентябрьские недели наглядно демонстрируют стремительный рост инфицированных коронавирусом в регионе.

Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 3 427 случаев заболевания. Ранее в регионе зарегистрировано 19 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, 16 из них — от Covid-19, три — от иных причин.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 91 679 человек. Под медицинским наблюдением находится 750 человек.