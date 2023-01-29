Горячие линии и координационный центр открыли для участников СВО в Алтайском крае

Координационный центр начал работать в ноябре 2022 года. За это время за помощью обратилось 97 участников СВО. Из них медицинская помощь потребовалась 30 людям, 16 человек госпитализировали в круглосуточный стационар госпиталя, одного — в барнаульскую Горбольницу № 8.
Трех человек направили в медицинские организации, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации в Новосибирске и Алейске. Консультации провели в условиях госпиталя для 10 человек.
Также Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана организовала бесплатную помощь участникам СВО и их семьям. К ним обратились уже 130 человек.
Эти же учреждения открыли горячие линии, по которым можно обратиться с каким-либо вопросом:
- Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн:
8 (3852) 56-63-78 и 8 (3852) 56-63-79(с понедельника по пятницу с 08:00 -16:00);
- Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана: (3852) 66−86−88 (круглосуточно).
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