Горячие линии и координационный центр открыли для участников СВО в Алтайском крае

На базе Алтайского краевого госпиталя начал работать Координационный центр по организации оказания медицинской помощи участникам СВО. Также военнослужащие могут обратиться с вопросом по горячей линии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Координационный центр начал работать в ноябре 2022 года. За это время за помощью обратилось 97 участников СВО. Из них медицинская помощь потребовалась 30 людям, 16 человек госпитализировали в круглосуточный стационар госпиталя, одного — в барнаульскую Горбольницу № 8.

Трех человек направили в медицинские организации, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации в Новосибирске и Алейске. Консультации провели в условиях госпиталя для 10 человек.

Также Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана организовала бесплатную помощь участникам СВО и их семьям. К ним обратились уже 130 человек.

Эти же учреждения открыли горячие линии, по которым можно обратиться с каким-либо вопросом: