29 января
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Здоровье

Горячие линии и координационный центр открыли для участников СВО в Алтайском крае

На базе Алтайского краевого госпиталя начал работать Координационный центр по организации оказания медицинской помощи участникам СВО. Также военнослужащие могут обратиться с вопросом по горячей линии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Координационный центр начал работать в ноябре 2022 года. За это время за помощью обратилось 97 участников СВО. Из них медицинская помощь потребовалась 30 людям, 16 человек госпитализировали в круглосуточный стационар госпиталя, одного — в барнаульскую Горбольницу № 8.

Трех человек направили в медицинские организации, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации в Новосибирске и Алейске. Консультации провели в условиях госпиталя для 10 человек.

Также Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана организовала бесплатную помощь участникам СВО и их семьям. К ним обратились уже 130 человек.

Эти же учреждения открыли горячие линии, по которым можно обратиться с каким-либо вопросом:

  • Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн: 8 (3852) 56-63-78 и 8 (3852) 56-63-79 (с понедельника по пятницу с 08:00 -16:00);
  • Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана: (3852) 66−86−88 (круглосуточно).

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