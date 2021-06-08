Госпитализировали ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

Последние три дня он ощущал все симптомы заболевания, но проводил самостоятельное лечение.
Однако из-за того, что у телеведущего имеются хронические заболевания, врачи решили понаблюдать за состоянием Борисова в больнице.
Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома, пишет Lenta.ru.
Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.