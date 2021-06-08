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Здоровье

Госпитализировали ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов госпитализирован с ковидом, сообщает Telegram-канал Mash.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Последние три дня он ощущал все симптомы заболевания, но проводил самостоятельное лечение.

Однако из-за того, что у телеведущего имеются хронические заболевания, врачи решили понаблюдать за состоянием Борисова в больнице.

Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома, пишет Lenta.ru.

Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.

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