Госпитализировали ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов госпитализирован с ковидом, сообщает Telegram-канал Mash .

Последние три дня он ощущал все симптомы заболевания, но проводил самостоятельное лечение.

Однако из-за того, что у телеведущего имеются хронические заболевания, врачи решили понаблюдать за состоянием Борисова в больнице.

Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома, пишет Lenta.ru.

Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.