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Здоровье

Госпитализирован актер Валентин Гафт

Народный артист Валентин Гафт попал в больницу в связи с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Путин и Валентин Гафт.
Владимир Путин и Валентин Гафт.
kremlin.ru

83-летний актер госпитализирован в одну из столичных больни около недели назад, подтвердила «Интерфаксу» его жена, актриса Ольга Остроумова.

Сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, дебютировал в 1956 году в картине «Убийство на улице Данте», пишет bfm.ru. Народную славу Гафту принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1970-х годов актер служит в театре «Современник».

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