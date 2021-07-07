7 июля 20°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Госпитализированную с ковидом Веру Алентову перевели в реанимацию

Стали известны подробности состояния актрисы Веры Алентовой, попавшей в больницу из-за коронавируса. От последствий этой болезни 5 июля скончался супруг артистки, режиссер Владимир Меньшов.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

Алентова находится в реанимации из-за последствий коронавируса и не сможет посетить похороны своего супруга, сообщает «Пятый канал».

В состоянии Алентовой нет существенных улучшений, как и ухудшений.

Владимир Меньшов, который прожил вместе с Алентовой почти 60 лет, скончался 5 июля. СМИ сообщали, что жена заподозрила у него коронавирус еще в мае, но Меньшов до последнего не хотел ехать в больницу, пишет «Росбалт».

Похороны великого режиссера состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве 8 июля. Прощание пройдет в московском Доме кино.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость