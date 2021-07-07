Госпитализированную с ковидом Веру Алентову перевели в реанимацию

Стали известны подробности состояния актрисы Веры Алентовой, попавшей в больницу из-за коронавируса. От последствий этой болезни 5 июля скончался супруг артистки, режиссер Владимир Меньшов.

Алентова находится в реанимации из-за последствий коронавируса и не сможет посетить похороны своего супруга, сообщает «Пятый канал».

В состоянии Алентовой нет существенных улучшений, как и ухудшений.

Владимир Меньшов, который прожил вместе с Алентовой почти 60 лет, скончался 5 июля. СМИ сообщали, что жена заподозрила у него коронавирус еще в мае, но Меньшов до последнего не хотел ехать в больницу, пишет «Росбалт».

Похороны великого режиссера состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве 8 июля. Прощание пройдет в московском Доме кино.