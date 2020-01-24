Грейпфрут: диетолог развенчала миф и рассказала о реальной пользе цитрусового

Однако это не значит, что этот цитрус не будет полезен при похудении.

«Грейпфруты содержат много жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Их характерный терпкий вкус обусловлен большим количеством органических кислот, из-за чего этим фруктам часто приписывают способность расщеплять жиры. Но подобное утверждение ошибочно», — рассказала диетолог.

Но это не означает, что грейпфрут бесполезен для худеющих. Этот цитрус малокалорийный, содержит клетчатку, а также способствует продолжительному насыщению, отметила диетолог.

Кроме того, грейпфрут содержит полезное вещество флаваноид нарингенин. Оно помогает повысить чувствительность к инсулину и снизить «плохие» липиды в крови, пишет News.ru.

Достаточно употреблять грейпфрут два-три раза в неделю.

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