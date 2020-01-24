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Здоровье

Грейпфрут: диетолог развенчала миф и рассказала о реальной пользе цитрусового

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что грейпфрут — вопреки всеобщему мнению — не обладает способностью расщеплять жир, сообщает «МедикФорум».

Грейпфрут. Правильное питание.
Грейпфрут. Правильное питание.
ССО

Однако это не значит, что этот цитрус не будет полезен при похудении.

«Грейпфруты содержат много жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Их характерный терпкий вкус обусловлен большим количеством органических кислот, из-за чего этим фруктам часто приписывают способность расщеплять жиры. Но подобное утверждение ошибочно», — рассказала диетолог.

Но это не означает, что грейпфрут бесполезен для худеющих. Этот цитрус малокалорийный, содержит клетчатку, а также способствует продолжительному насыщению, отметила диетолог.

Кроме того, грейпфрут содержит полезное вещество флаваноид нарингенин. Оно помогает повысить чувствительность к инсулину и снизить «плохие» липиды в крови, пишет News.ru.

Достаточно употреблять грейпфрут два-три раза в неделю.

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